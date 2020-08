Coronavirus: Ideea inedită a unei educatoare din Texas a devenit virală pe internet O educatoare din Texas a avut o idee inedita pentru amenajarea salii de clasa. Ea a construit banci în forma de tractoare pentru a-i primi pe cei mici în clase din toamna, potrivit Mediafax. Poza a devenit virala pe Facebook si a fost distribuita de peste 20.000 de ori. Jennifer Pierson este educatoarea din SUA care a transformat bancile distantate în tractorase. Ideea i-a venit pentru ca si-a dorit sa îi înveseleasca pe micutii care trebuie sa pastreze distanta dintre ei. Ea a construit si parbrize, care sa îi protejeze atât pe micuți,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O educatoare din Texas a avut o idee inedita pentru amenajarea salii de clasa. Ea a construit banci in forma de tractoare pentru a-i primi pe cei mici in clase din toamna. Poza a devenit virala pe Facebook si a fost distribuita de peste 20.000 de ori, anunța MEDIAFAX.Jennifer Pierson este…

- Nu este pentru prima data cand premierul Ludovic Orban intra in atenția mass media prin gesturi care l-au pus in ipostaze jenante. Duminica, premierul a fost fotografiat, in timp ce fuma o tigara, purtand masca de protecție sub barbie. Imaginea a fost publicata pe Facebook de jurnalista Floriana Jucan…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, avertizeaza, pe contul sau de socializare, ca romanii ar trebui sa aiba grija de unde se informeaza, deoarece multi care comenteaza online au „trecut prin scoala de medicina Facebook”.

- Sunt unul, dintre cei care, vrand nevrand imi petrec mult timp, pe internet, in lumea virtuala.Si incerc sa discern ce este si ce nu este bine.Pe deasupra am si cateva grupuri de Facebook, si pagini, pe care le administrez.Numai ca, parca niciodata, nu a fost asa nebunie in spatiul virtual, in Romania,…

- Partida dintre UTA și Petrolul din play-off-ul Ligii a 2-a, incheiata la egalitate, scor 1-1, a fost urmarita in centrul Aradului de 500 de suporteri ai gazdelor. In Piața Avram Iancu a fost amplasat un ecran gigant, pentru a le conferi fanilor celor de UTA confortul unui adevarat derby. Din imagini,…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a explicat, luni seara, la B1 TV, ca, daca temerile expertilor se adeveresc si din toamna ne vom confunta cu un nou val de COVID-19, elevii ar putea veni prin rotatie la scoala, un alt scenariu fiind acela in care, luand in calcul si experienta altor tari, orele…

- Nicușor Dan, candidatul USR la Primaria Capitalei și susținut de PNL, a comentat pentru STIRIPESURSE.RO fotografia de la Guvern in care apare premierul Ludovic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri. El susține ca lucrurile trebuie privite in perspectiva, iar opinia publica ar trebui…

- Ludovic Orban (57 de ani), prim-ministrul Romaniei, a fost amendat cu 3.000 de lei, dupa ce o fotografie controversata cu el și mai mulți miniștri a fost facuta publica pe internet. CONTEXT: O fotografie din biroul premierului Ludovic Orban a ajuns pe internet, fiind distribuita pe Facebook. In imagine…