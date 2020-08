Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica e in grafic din aproape toate punctele de vedere. Alb-violetii au efectuat si prima etapa de testare pentru depistarea noului coronavirus, toti cei 34 de membri verificati, jucatori si staff, au iesit negativ, prin urmare echipa de pe „Stiinta” poate evolua in meciuri amicale, cu conditia…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, ordonantele de urgenta ale Guvernului privind organizarea si desfasurarea unor campanii de informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19, aducand mai multe modificari, intre care marirea sumelor alocate si a perioadei…

- Mai multe țari din Europa, printre care Grecia sau Ungaria, au anunțat ca românii vor fi obligați sa stea în carantina 14 zile daca nu prezinta un test negativ de coronavirus efectuat în ultimele 72 de ore. Obligativitatea efectuarii unui test de coronavirus la plecare în…

- Laboratorul de testare moleculara pentru noul coronavirus, din cadrul Direcției de Sanatate Publica Suceava, și-a reluat activitatea, dupa trei saptamani de pauza.Directorul DSP Suceava, dr. Dinu Sadean, a declarat, luni, ca firma care trebuia sa aprovizioneze laboratorul cu reactivi pentru testare…

- Campania „e-learningTM”, inițiata de prefectul de Timiș Liliana Oneț, a ajuns la Checea. Joi, reprezentanții prefecturii au oferit școlii din localitate 14 device-uri (tablete, laptop, calculator) pentru ca elevii sa poata desfașura cursuri online pe timpul pandemiei de coronavirus.

- Primaria Capitalei anunta, luni, lansarea celui de-al doilea proiect de testare pentru coronavirus a bucurestenilor, urmand a fi realizate 10.500 de teste. Proiectul ”Sunt imun la Covid?” se deruleaza la Arena Nationala.

- Aproximativ 2000 de persoane – elevi, personal didactic și nedidactic, dar și personal medical școlar din mai multe școli vor fi testate COVID-19 in contextul reintoarcerii in școli din 2 iunie.

