Coronavirus: Guvernul ungar stabileşte condiţiile pentru prima etapă de eliminare a restricţiilor Prima faza de eliminare a restrictiilor antiepidemice din Ungaria va incepe cand vor fi vaccinati 2,5 milioane de cetateni, arata un decret al guvernului de la Budapesta publicat in ultimul numar al Magyar Kozlony, jurnalul oficial, si semnalat sambata de site-ul de internet kormany.hu, preluat de agentia MTI. In primul rand, intervalul orar in care este interzisa circulatia va fi restrans intre orele 22 si 5. Magazinele vor putea primi clienti in masura in care asigura un spatiu e zece metri patrati pentru fiecare, cu exceptia copiilor sub 14 ani, a varstnicilor peste 65 de ani si a celor care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria ia in considerare inasprirea restrictiilor impotriva pandemiei de coronavirus in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, potrivit Reuters. Orban a spus ca toate…

- Ungaria ar putea lua in considerare inasprirea unora dintre restrictiile impotriva pandemiei de coronavirus in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, potrivit Reuters.…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut luni parlamentului sa extinda puterile speciale ale guvernului pentru a gestiona pandemia de COVID-19, adaugand ca doar vaccinarile ii vor putea permite executivului sa relaxeze restrictiile introduse in toamna anului trecut, informeaza Reuters. ''Vrem…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat…

- Ungaria ar putea semna pana sambata un acord pentru a cumpara vaccinuri anti-coronavirus de la China, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, potrivit Reuters. El a precizat ca Budapesta asteapta sa vada rezultatul inocularii in masa cu vaccinul chinezesc in Serbia…

- Ungaria ar putea semna pana sambata un acord pentru a cumpara vaccinuri anti-coronavirus de la China, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, potrivit Reuters. El a precizat ca Budapesta asteapta sa vada rezultatul inocularii in masa cu vaccinul chinezesc in Serbia vecina.…

- Ungaria nu va putea ridica restrictiile existente impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus decat dupa ce poate realiza o vaccinare in masa a populatiei, a sustinut vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul national de radio, transmite Reuters. Orban a…

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…