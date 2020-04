Coronavirus: Guvernul ungar are în vedere o relaxare a restricţiilor…

Guvernul ungar va decide saptamana viitoare care vor fi noile masuri de limitare a raspandirii coronavirusului, in contextul in care tara se pregateste de o repornire a economiei, a indicat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite Reuters. Actualele restrictii vor ramane in vigoare pana la 3 mai, dupa care va fi necesar un nou set de reguli pentru a permite gradual economiei sa revina la normal, a declarat Gergely Gulyas intr-o conferinta de presa. Noul set de restrictii va asigura ca persoanele cele mai vulnerabile vor fi protejate si ca activitatea economica…