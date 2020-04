Coronavirus: Guvernul spaniol îşi cere iertare copiilor pentru că au fost obligaţi să stea închişi în case Unul dintre vicepresedintii guvernului de stanga al Spaniei le-a cerut joi "iertare" copiilor, care au trebuit sa stea inchisi in case de la mijlocul lui martie din ratiuni de izolare in fata pandemiei de coronavirus si care vor putea iesi din nou incepand de duminica, informeaza AFP.



"Aceasta izolare nu a fost deloc usoara pentru voi. Ati fost nevoiti sa nu mai mergeti la scoala, sa nu va mai vedeti cu multi dintre prietenii si membrii familiilor voastre, sa va jucati acasa si nu ati mai putut iesi afara pentru a va juca", a declarat Pablo Iglesias in timpul unei conferinte de presa.

