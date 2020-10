Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat duminica instituirea starii de alerta, echivalentul starii de urgenta sanitara, pentru 6 luni, pe intreg teritoriul Spaniei. Masura este insotita de interzicerea circulatiei pe timpul noptii.

- Dupa o creșterea numarului de cazuri de coronavirus pe teritoriul Spaniei, autoritațile au luat hotararea sa reinstaureze starea de urgența. Potrivit presei de la Madrid, starea de urgența ar putea dura pana in aprilie 2021. Dupa consultari intense intre liderii regiunilor autonome din Spania și premierul…

- Guvernul de la Madrid a decis sa anunte o stare de alerta pentru 15 zile, presa locala relatand ca executivul ar intentiona sa o prelungeasca pana in aprilie. Masura este valabila pentru intreg teritoriul Spaniei și presupune, de exemplu, restricții de circulație pe timp de noapte, intre ora…

- Guvernul spaniol a anunțat, duminica, ca instituie din nou starea de urgența, in timp ce continua sa lupte impotriva reapariției cazurilor de coronavirus. Este pentru a doua oara cand Spania intra in strare de urgența de la inceputul pandemiei, prima fiind decretata in luna martie, noteaza Euronews.com.Decizia…

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus. In acest timp, Marea Britanie anunța o creștere…

- Situatia in Europa este dramatica. 4.006.077 de infectari cu coronavirus au fost raportate pe continent de la debutul pandemiei. Mai mult de jumatate dintre cei infectati, mai exact 2.281.959, s-au vindecat, potrivit datelor oficiale. Peste 216.000 persoane au decedat in urma infectarii cu coronavirus.…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata – care urmeaza sa mobilizeze 2.000 de militari – pentru a ajuta regiunile, competente in domeniul sanatatii, sa lupte impotriva unei ”explozii” a noilor cazuri de Covid-19, relateaza AFP. ”Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor…

- Guvernul libanez a decretat miercuri stare de urgenta timp de doua saptamani in orasul Beirut, a doua zi dupa exploziile de proportii din portul orasului care au provocat pagube fara precedent in capitala, relateaza AFP.Guvernul a decretat "stare de urgenta in orasul Beirut timp de doua saptamani",…