Guvernul slovac va prezenta saptamana viitoare un plan de relaxare graduala a restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, a declarat marti prim-ministrul Igor Matovic, precizand ca se va proceda cu prudenta pentru a se evita inrautatirea situatiei, transmite Reuters.



Slovacia a interzis transporturile internationale de pasageri, evenimentele culturale si sportive, a inchis scolile si majoritatea magazinelor si a impus plasarea in carantina timp de 14 zile a persoanelor care intra in tara.



In contextul in care unele state europene analizeaza atenuarea,…