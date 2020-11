Coronavirus: Guvernul portughez reimpune restricţii parţiale în majoritatea ţării Guvernul portughez a anuntat sambata noi restrictii incepand din 4 noiembrie pentru majoritatea tarii, cerand populatiei sa stea acasa, cu exceptia deplasarilor pentru a ajunge la serviciu, la scoala sau la cumparaturi, si a cerut companiilor ca angajatii sa lucreze de la distanta, relateaza Reuters.



La o zi dupa ce numarul zilnic de infectii cu noul coronavirus a atins un nivel record, premierul Antonio Costa a declarat ca masurile vor viza 121 municipalitati, intre care regiunile cheie Lisabona si Porto.



In zonele afectate locuieste aproximativ 70% din populatia Portugaliei,

