Coronavirus: Guvernul italian aprobă o aplicaţie de telefon destinată urmăririi cazurilor de COVID-19 Guvernul italian a aprobat utilizarea unei aplicatii pentru telefonul mobil destinate urmaririi contactelor cu persoanele diagnosticate cu noul coronavirus, relateaza joi dpa.



Decizia a fost luata in cadrul unei reuniuni a cabinetului de ministri miercuri seara, a anuntat guvernul italian intr-un comunicat.



Utilizarea aplicatiei, cunoscuta sub numele de "Immuni", nu va fi obligatorie, insa oficialii afirma ca va fi eficienta numai daca cel putin 50% din populatie o descarca.



Aplicatia permite unui utilizator care a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus…

