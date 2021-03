Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul interimar Aurel Ciocoi, a propus marti, 30 martie, instituirea starii de urgenta in Republica Moldova pentru o perioada de doua luni, in contextul luptei cu noul coronavirus. Parlamentul se convoaca miercuri in sedinta pentru a aproba decizia…

- Guvernul interimar de la Chisinau a propus spre examinare parlamentului instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Republicii Moldova in urma situatiei pandemice grave, conform unei decizii adoptate marti seara de catre executiv, relateaza Radio Chisinau, Agora.md si Deschide.md. Exista insa…

- Guvernul a probat un proiect prin care propune Parlamentului instituirea starii de urgenta in tara.Potrivit ministrului Fadei Nagacevschi, solicitarea vine pentru a da atribuții suplimentare Comsiei Naționale de Situației Excepționale privind gestionarea pandemiei și nu prevede

- Guvernul interimar al Republicii Moldova propune Parlamentului sa declare stare de urgenta pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prim-ministrului interimar, Aureliu Ciocoi, instituirea starii de urgența nu inseamna inchiderea țarii și nici oprirea economiei. Necesitatea instituirii starii…

- CHIȘINAU, 15 mart - Sputnik. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, juristul Stanislav Pavlovschi face referire la legislația Republicii Moldova, in special la Legea numarul 136, din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, din care reiese ca Guvernul interimar al Republicii Moldova, condus de Aureliu…

- Ministrul interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi, susține ca Guvernul condus de Aureliu Ciocoi, nu are legitimitate politica sa ceara Parlamentului instituirea starii de urgența. Nagacevschi spune ca „daca e vorba de urgența similara celei introduse in primavara anului trecut atunci este mult mai…

- Presedintia Republicii Moldova si majoritatea membrilor Consiliului Suprem de Securitate (CSS) recomanda instituirea starii de urgenta pentru doua saptamâni. Declaratia a fost facuta de catre presedintele Maia Sandu dupa sedintia CSS, care a dura aproximativ 6 ore., conform Deschide.md, citata…

- Alianta Nord-Atlantica 'isi mentine angajamentul de a consolida cooperarea bilaterala si de a ajuta la modernizarea institutiilor de aparare si securitate ale Republicii Moldova', a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o discutie telefonica avuta marti cu presedintele…