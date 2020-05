Coronavirus: Guvernul grec, confruntat cu nerăbdarea populaţiei de a ieşi din case şi cu presiunile sectorului serviciilor Primele seri in care au intrat in vigoare masurile initiale de relaxare a restrictiilor determinate de epidemia COVID-19 au condus in Grecia si la primele reuniuni in aer liber in mai multe parti ale tarii, adunari inca interzise conform strategiei graduale de iesire din izolare stabilite de guvern si care pana la 1 iunie nu permite adunarea a mai mult de 10 persoane, scrie joi agentia EFE. Cazul cel mai flagrant a fost consemnat in suburbia Ayia Paraskevi a capitalei Atena, unde politia a dispersat cu gaze lacrimogene circa 400 de persoane care ocupasera o artera publica fara a respecta masurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

