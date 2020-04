Doi comisari europeni pledeaza luni pentru recurgerea la un imprumut european cu scopul de a face fata crizei coronavirusului intr-un articol de opinie publicat in ziare din Franta si din Germania, in care guvernul german este criticat pentru ca se opune emiterii de coronabonduri, potrivit AFP.



Fara a numi direct Germania, comisarul european pentru piata interna Thierry Breton si cel pentru economie, Paolo Gentiloni, cer celor 27 de state membre ale UE - intr-un editorial publicat in ziarele Frankfurter Allgemeine Zeitung si Le Monde - sa-si demonstreze "solidaritatea" creand un…