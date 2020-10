Coronavirus: Guvernul francez va impune pentru Paris nivelul maxim de alertă sanitară Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.



Cel mai ridicat nivel de alerta implica impunerea de masuri restrictive suplimentare pentru locurile publice, reglementari ce vor fi detaliate luni in cadrul unei conferinte de presa, a precizat sursa citata.



Noile masuri restrictive vor fi puse in aplicare incepand de marti si vor…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

