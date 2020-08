Coronavirus: Guvernul francez mobilizează poliţia şi jandarmeria pentru a impune purtarea măştii Guvernul francez a semnalat miercuri ca va mobiliza agentii de politie si jandarmii pentru a impune purtarea mastii si in spatiile publice deschise unde aceasta masura a devenit obligatorie, potrivit agentiei EFE.



''Vom mobiliza fortele de politie si jandarmeria pentru un mai bun control. Vrem sa fie clar: trebuie sa te temi mai putin de jandarmul care te va amenda decat de virus'', a declarat la postul BFM TV purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal.



El a avertizat ca Franta se afla intr-un moment decisiv din cauza cresterii numarului noilor cazuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

