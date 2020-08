Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a amanat cu cateva zile prezentarea planului sau de relansare, prevazuta sa aiba loc marti, pentru a se dedica mai mult problemelor sanitare pe care le presupune inceperea noului an scolar, a anuntat sambata purtatorul sau de cuvant Gabriel Attal, informeaza AFP si Reuters, potrivit…

- Executivul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta care modifica Legea educație inaționale, in vederea instituirii unor masuri de prevenire a imbolnavirii cu SARS-CoV-2 in gradinițe, școli și universitați, informeaza Ministerul Educatiei, potrivit Agerpres. Masurile vizeaza asigurarea…

- Guvernul din Muntenegru a anuntat ca inceperea noului an scolar se amana cu o luna, pana la 1 octombrie, din cauza ingrijorarile provocate de epidemia de coronavirus, transmite dpa, relateaza Agerpres. Decizia afecteaza gradinitele si scolile, a precizat Ministerul Educatiei, explicand ca ea a fost…

- Inceperea anului scolar bate la usa, iar autoritatile cauta solutii pentru reluarea cursurilor in deplina siguranta sanitara, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca toti elevii vor fi obligati sa poarte masca de protectie, in afara copiii din gradinita

- Procedurile legate de organizarea inceperii noului an școlar vor fi finalizate in maximum 10 zile și vor fi parte dintr-o serie de acte normative, a afirmat, joi, premierul Ludovic Orban. „Toate aceste pro...

- Grecia nu va accepta conditiile stricte impuse de Uniunea Europeana pentru folosirea fondului de urgenta in cadrul planului de relansare dupa pandemia de COVID-19, a declarat premierul elen Kyriakos Mitsotakis pentru Financial Times intr-un interviu publicat duminica, relateaza Reuters. …

- Un studiu realizat asupra locuitorilor statiunii de schi Ischgl - principalul focar al epidemiei covid-19 in Austria, unde numerosi turisti europeniar fi fost infectati cu noul coronavirus la inceputul anului - a relevat ca 42% din populatia locala a fost contaminata - cel mai mare nivel de contaminare…

- Guvernul francez a anuntat joi redeschiderea barurilor, cafenelelor si a restaurantelor cu anumite restrictii incepand de pe 2 iunie, dupa doua luni si jumatate de inchidere din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP si Reuters. Maximum zece persoane vor avea voie sa stea la aceeasi…