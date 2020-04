Guvernul danez doreste sa redeschida societatea mai repede decat s-a anticipat, intrucat numarul de spitalizari legate de coronavirus continua sa scada, a declarat marti premierul Mette Frederiksen, relateaza Reuters. ''Numarul spitalizarilor nu a crescut, a scazut. Si numarul de persoane la terapie intensiva este de asemenea in scadere", a mentionat premierul Mette Frederiksen in cadrul unei conferinte de presa, fara a prezenta detalii privind propunerea guvernului. Propunerea va fi discutata cu alte partide in parlament, marti seara, a adaugat Frederiksen. Danemarca are pana marti confirmate…