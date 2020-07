Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru ceh Andrej Babis a exclus o noua izolare a tarii, in pofida cresterii numarului cazurilor de infectare cu coronavirus, intr-un interviu publicat sambata, informeaza Agerpres.Citește și: Germania ia in considerare sa impuna obligativitatea testelor Covid-19 celor care se intorc…

- Premierul belgian Sophie Wilmes a anuntat joi inasprirea, incepand de sambata, a masurilor in fata inmultirii cazurilor de coronavirus, prin introducerea obligatiei de a purta masca "in orice loc care e foarte frecventat", cum ar fi piete, strazi comerciale, hoteluri, restaurante si cafenele, relateaza…

- Un numar de 308 harghiteni s-au vindecat de COVID-19, de la inceputul pandemiei, in vreme ce totalul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 403, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se opt cazuri noi si un deces, arata informarea Institutiei Prefectului data publicitatii joi.De…

- Instanta de judecata a anulat, luni, masurile de izolare impuse de guvernul catalan in orasul Lleida pe motivul ca sunt disproportionate fata de pericolul existent, informeaza Agerpres. Guvernul catalan a plasat regiunea din jurul orasului Lleida in carantina in urma cu o saptamana, din cauza cresterii…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca in funcție de evoluția pandemiei, Guvernul va propune izolare sau carantinarea anumitor zone considerate focar de coronavirus. ”In acest moment nu vad posibila revenirea la starea de urgența. In cazul in care nu vom putea gestiona numarul de cazuri sau numarul…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Suedia a trecut miercuri de pragul de 20.000, iar cel al deceselor a ajuns la 2.462, dintre care 107 de la precedenta raportare, transmite Reuters.Conform statisticii alcatuite si raportate zilnic de Agentia de Sanatate Publica,…

- Guvernul german a prelungit miercuri pana cel putin la data de 14 iunie avertizarile de calatorie in afara tarii din cauza pandemiei, transmit DPA si AFP. 'Nu ne aflam inca in punctul in care sa putem recomanda fara ingrijorare calatorii' in strainatate, 'de aceea este necesar sa prelungim…

- 43,8% din totalul cazurilor de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat in județele Suceava, Botoșani, Arad, Bihor și București, in ultimele 14 zile, potrivit unui raport al Centrului Național de Supraveghe...