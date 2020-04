Coronavirus: Guvernul ceh a ridicat o interdicţie privind călătoriile în străinătate (ministrul Sănătăţii) Guvernul ceh a ridicat o interdictie de a calatori in strainatate pentru alte motive decat munca dupa o ameliorare a situatiei privind epidemia de coronavirus, a anuntat joi ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, relateaza Reuters.



''Este posibil sa se calatoreasca in strainatate, chiar si pentru o vacanta. Dar la intoarcere, cetatenii in cauza trebuie sa fie negativi la COVID- 19 in urma efectuarii unui test sau sa intre in carantina timp de doua saptamani", a precizat Vojtech in cadrul unei conferinte de presa televizate.



Guvernul ceh a decis joi sa accelereze…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

