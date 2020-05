Guvernul britanic intentioneaza sa redeschida activitatile comerciale neesentiale la 15 iunie in cadrul unei noi relaxari a masurilor de izolare impuse de doua luni in cadrul luptei impotriva noului coronavirus, a anuntat luni premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP.



La 15 iunie, ''intentionam sa autorizam redeschiderea tuturor activitatilor neesentiale, de la centre comerciale la mici magazine'', a spus el. Saloanele de coafura si de infrumusetare, precum si sectorul hotelier raman inchise din cauza riscului de transmitere a noului coronavirus in aceste medii,…