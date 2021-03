Stiri pe aceeasi tema

- Australia va prelungi cu cel putin trei luni inchiderea frontierelor sale internationale, o politica de autoizolare menita sa o protejeze de COVID-19 deja in vigoare de un an, a declarat marti ministrul sanatatii, Greg Hunt, citat de AFP. Guvernul a fost avertizat de experti in sanatate ca ‘situatia…

- O singura doza a vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de companiile Pfizer si BioNTech reduce numarul infectarilor asimptomatice si ar putea sa diminueze astfel in mod semnificativ riscul de transmitere a noului coronavirus, potrivit unui studiu realizat in Marea Britanie ale carui rezultate…

- Proprietarii de ciini si de pisici din Coreea de Sud isi pot testa pentru noul coronavirus animalul de companie daca acesta prezinta simptome precum febra, tuse sau dificultati de respiratie si a fost expus unor persoane cu COVID-19, a anuntat luni guvernul metropolitan din Seul, informeaza AFP. Lansarea…

- Proprietarii de caini si de pisici din Coreea de Sud isi pot testa pentru noul coronavirus animalul de companie daca acesta prezinta simptome precum febra, tuse sau dificultati de respiratie si a fost expus unor persoane cu COVID-19, a anuntat luni guvernul metropolitan din Seul, informeaza AFP.…

- Proprietarii de caini si de pisici din Coreea de Sud isi pot testa pentru noul coronavirus animalul de companie daca acesta prezinta simptome precum febra, tuse sau dificultati de respiratie si a fost expus unor persoane cu COVID-19, a anuntat luni guvernul metropolitan din Seul, informeaza AFP,…

- Peste 12 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in Marea Britanie, potrivit unor statistici guvernamentale date publicitatii duminica, informeaza DPA. Autoritatile britanice intentioneaza sa administreze un vaccin anti-COVID-19 tuturor celor 15 milioane de persoane vulnerabile…

- Brazilia intentioneaza sa finalizeze vineri achizitionarea a 30 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 Sputnik V si Covaxin, a anuntat miercuri guvernul brazilian, potrivit AFP. Oficiali ai Ministerului Sanatatii se vor intalni vineri "cu reprezentanti ai institutului rus Gamaleya, producatorul…

- Regulile anti-COVID din Marea Britanie sunt deja draconice. Insa noile masuri preconizate de guvern sunt de-a dreptul terifiante. Se intenționeaza ca oamenilor sa li se interzica sa-și vorbeasca pe strada sau in supermarketuri. Sau sa li se permita sa iasa din casa doar o data pe saptamana. Intr-o declarație…