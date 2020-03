Stiri pe aceeasi tema

- Directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a afirmat, intr-un interviu pentru Agentia France-Presse, ca masurile radicale, precum inchiderea școlilor și a frontierelor pot incetini pandemia de coronavirus, dar nu o pot opri.Citește și: Traian Basescu,…

- Prima tara din lume care inchide bursa, din cauza noului coronavirus. Masura ar putea fi extinsa la nivel mondial, dupa prabușirea indicilor pe tot Globul Bursa a fost inchisa marti pe termen nedefinit in Filipine, prima tara din lume care ia o astfel de masura din cauza epidemiei cu noul coronavirus,…

- Norvegia a anuntat, sambata, ca isi va inchide porturile si aeroporturile. In plus, nordicii vor intari controalele la frontiera, incepand de luni, rezervandu-si dreptul de a interzice intrarea in țara a unor persoane, din cauza pandemiei de coronavirus.''Facem acest lucru pentru a ne proteja de pandemie'',…

- Elvetia va infiinta un fond de zece miliarde de franci elvetieni (9,5 miliarde de euro) pentru asigurarea unei asistente imediate pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri guvernul, citat de Reuters si AFP. De asemenea, va impune controale Schengen la toate frontierele…

- Guvernul de la Roma a adoptat duminica dimineata prin decret masuri exceptionale de izolare a milioane de italieni care locuiesc in nordul tarii, precum si masuri restrictive referitoare la intreaga tara si care vor ramane in vigoare pana la 3 aprilie, informeaza AFP. Potrivit dpa, premierul italian…

- O echipa de cercetatori de la un laborator stiintific din orasul britanic Bradford lucreaza la un test pentru coronavirus care poate oferi rezultatul in 20 de minuteO echipa de cercetatori de la un laborator stiintific din orasul britanic Bradford incearca sa creeze un test pentru coronavirus…

- La Bruxelles, a fost inregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus in institutiile europene. Este vorba despre un functionar al Agentiei Europene de Aparare, recent intors dintr-o misiune in Italia. Reuniunile de la sediul agentiei din Bruxelles au fost anulate pana la 13 martie. Cazul functionarului…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters.