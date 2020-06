Coronavirus: Guvernul brazilian publică cifre divergente Ministerul Sanatatii din Brazilia a publicat duminica seara doua serii distincte de cifre privind decesele si contaminarile in 24 de ore, pe fondul unei polemici nationale privind difuzarea de date privind pandemia de coronavirus, informeaza AFP.



Primul bilant, trimis de minister prin intermediul WhatsApp in jurul orelor locale 20:30 (23:30 GMT), facea referire la 1.382 decese in 24 de ore, cifra totala ajungand la 37.312, iar noile cazuri de contaminare erau estimate la 12.581.



