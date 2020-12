Coronavirus: Guvernul austriac va institui o a treia carantină totală după Crăciun Guvernul austriac va institui o a treia carantina totala incepand cu 26 decembrie, in incercarea de a opri pandemia de coronavirus, a anuntat vineri executivul de la Viena, relateaza AFP.



"In perioada 26 decembrie - 24 ianuarie, restrictiile de circulatie se vor aplica din nou pe tot parcursul zilei", a indicat guvernul intr-un comunicat. Pana acum, restrictiile de circulatie au fost decretate intre orele 20:00 si 06:00.



Magazinele si scolile se vor inchide din nou pana la 18 ianuarie. Deschiderea statiunilor de schi este lasata la latitudinea autoritatilor locale si regionale.

