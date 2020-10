Coronavirus: Guvernul a decretat restricţii de circulaţie la Atena şi Salonic Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat joi instituirea de restrictii de circulatie incepand de sambata in capitala Atena, Salonic si in celelalte zone cel mai grav afectate de pandemia de COVID-19, relateaza AFP. "Intentionam sa reducem traficul si adunarile nocturne care favorizeaza raspandirea virusului", a declarat Mitsotakis intr-o alocutiune televizata joi seara. El a anuntat, de asemenea, purtarea ''obligatorie'' a mastii atat in interior cat si in exterior la Atena si Salonic, precum si in alte regiuni cel mai puternic afectate de pandemie. ''Masca este vaccinul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

