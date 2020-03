Guvernele din Asia pregatesc masuri in vederea unui nou val de cazuri de coronavirus, in contextul refugierii din calea exploziei epidemiei de COVID-19 in Europa, America de Nord si Orientul Mijlociu, consemneaza Reuters.



In timp ce lumea se mobilizeaza impotriva coronavirusului, in China continentala, in Hong Kong, Singapore sau Taiwan se constata succese relative in limitarea epidemiei. In ultimele zile, insa, cresterea cazurilor venite din afara a reprezentat un semnal de alarma ca eforturile ar putea deveni rapid ineficiente.



'In multe tari numarul de cazuri confirmate…