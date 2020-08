Guvernatorul statului american New York, democratul Andrew Cuomo, va publica o carte despre felul in care a gestionat pandemia de coronavirus, a anuntat marti editura Crown, transmite EFE. Cartea va avea titlul ''American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic'' (Criza americana: lectii de leadership ale pandemiei de COVID-19 - n.r.) si va vedea lumina tiparului la 13 octombrie. ''Am trecut prin infern, dar am invatat multe. New Yorkul a ajuns sa aiba unele dintre cele mai mici rate de infectare cu COVID-19 dupa ce a avut una dintre cele mai mari rate'',…