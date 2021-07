Coronavirus: Grecia va anunţa săptămâna viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea devine obligatorie Grecia va anunta saptamana viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie, a precizat joi Guvernul de la Atena, dupa cresterea recenta a numarului de infectari provocate de noul coronavirus, informeaza Reuters.



Luna trecuta, comitetul elen pentru bioetica a recomandat vaccinarea obligatorie pentru angajatii din domeniul sanatatii si pentru cei din centrele de ingrijire a varstnicilor doar "ca masura de ultima instanta", cu un calendar bine stabilit, daca eforturile ce vizeaza incurajarea vaccinarii in randul populatiei generale se dovedesc

Sursa articol si foto: agerpres.ro

