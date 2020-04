Grecia nu mai este "oaia neagra" a Europei, dand dovada de disciplina si rezistenta in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis, informeaza Reuters. Intr-un interviu publicat sambata de cotidianul Kathimerini, Kyriakos Mitsotakis si-a declarat convingerea ca decizia sa de a impune restrictii din vreme pentru a incetini propagarea coronavirusului a fost una corecta, in pofida impactului asupra economiei tarii, care abia a iesit din programul international de asistenta financiara in 2018. Mitsotakis si-a exprimat speranta ca ranile fiscale se vor vindeca…