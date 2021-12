Coronavirus: Grecia impune noi restricţii începând cu 3 ianuarie Grecia va inchide, incepand cu data de 3 ianuarie, restaurantele si barurile la miezul noptii si nu va permite mai mult de sase persoane la o singura masa in aceste localuri, in incercarea de a stavili un nou val de COVID-19, a anuntat luni Ministerul Sanatatii grec, informeaza AFP. La fel ca in mai multe tari europene in ultimele zile, un numar record de contaminari s-a inregistrat luni in Grecia, de 9.284, determinand guvernul acestei tari sa adopte noi restrictii. De acum va fi nevoie ca personalul din industria de alimentatie publica, precum si toate persoanele care vor dori sa intre in supermarketuri… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va inchide, incepand cu data de 3 ianuarie, restaurantele si barurile la miezul noptii si nu va permite mai mult de sase persoane la o singura masa in aceste localuri, in incercarea de a stavili un nou val de COVID-19, a anuntat luni Ministerul Sanatatii grec, informeaza AFP, conform AGERPRES.…

- Grecia va inchide, incepand cu data de 3 ianuarie, restaurantele si barurile la miezul noptii si nu va permite mai mult de sase persoane la o singura masa in aceste localuri, in incercarea de a stavili un nou val de COVID-19, a anuntat luni Ministerul Sanatatii grec, informeaza AFP.

- La fel ca in mai multe tari europene in ultimele zile, un numar record de contaminari s-a inregistrat luni in Grecia, de 9.284, determinand guvernul acestei tari sa adopte noi restrictii.De acum va fi nevoie ca personalul din industria de alimentatie publica, precum si toate persoanele care vor dori…

- Raed Arafat afirma ca este foarte probabil sa existe o noua crestere a numarului de infectii cu virusul SARS-CoV-2 dupa sarbatorile de iarna, iar in acest context autoritatile vor lua masuri in functie de situatia care se va inregistra la un moment sau altul. „E foarte probabil sa vedem o oarecare crestere,…

- Conform noilor masuri anuntate pe 18 noiembrie, persoanelor nevaccinate li se interzice accesul in spatii interioare, inclusiv in restaurante, cinematografe, muzee si sali de sport, chiar daca prezinta un test negativ pentru coronavirus.In cazul bisericilor, duminica a fost prima zi in care credinciosii…

- Pentru a reduce presiunea asupra doctorilor din spitale pe fondul pandemiei de coronavirus, Ministerul Sanatatii grec a ordonat vineri ca 85 de medici privati sa se prezinte la serviciu, informeaza Agerpres . Politistii au predat documentele corespunzatoare medicilor, care acum trebuie sa se prezinte…

- ”Inchis”, ”Kliston” in limba greaca, este mesajul afișat la intrarea in restaurantele din Atena și din alte orașe din Grecia. Patronii vor ca prin acest protest sa atraga atenția Guvernului asupra pagubelor inregistrate dupa introducerea noilor masuri anti-Covid.

- Ca urmare a cresterii cazurilor de COVID-19, autoritațile din Grecia impun restrictii de circulatie pe perioada noptii si interzic muzica in barurile, cafenelele si restaurantele din Salonic, al doilea oras ca marime din tara, scrie G4Media.