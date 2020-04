Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, face "progrese" pentru a-se vindeca de boala Covid-19, anunta Guvernul de la Londra, citat de agentia de presa Reuters."Primul-ministru continua sa faca progrese foarte bune", a transmis sambata dupa-amiaza Downing Street, scrie Mediafax.ro. Citește…

- Reprezentantii Universal Studios au anuntat joi ca au decis sa extinda cel putin pana in data de 31 mai perioada in care parcurile sale tematice din Florida si California vor ramane inchise din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. "Prelungim inchiderea Universal Orlando…

- Michael Gove, unul dintre principalii ministri ai Guvernului britanic, s-a plasat in izolare, dupa ce un membru al familiei sale prezinta simptome de covid-19, dezvaluie un jurnalist de la postul ITV, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson s-a pronuntat pentru extinderea activitatii de testare pentru noul coronavirus, pe care o considera o masura esentiala in eforturile de combatere a pandemiei COVID-19, transmite Reuters potrivit Agerpres. Regatul Unit, care initial a avut o abordare mult mai rezervata…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…

- Wellington, 25 mar /Agerpres/ - Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a decretat miercuri starea de urgenta, in contextul in care aceasta tara se pregateste sa intre in izolare totala la miezul noptii pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Miercuri, Noua Zeelanda…

- Oficiali militari americani de rang inalt au sustinut marti ca pandemia de COVID-19 ce a lovit SUA ar putea dura cateva luni, transmite Reuters."Cred ca trebuie sa ne pregatim pentru o perioada de cel putin cateva luni si sa luam toate masurile de precautie necesare pentru acest lucru", a…

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto,informeaza Reuters.