Coronavirus: Grădiniţele şi şcolile primare se redeschid luni în Portugalia Guvernul portughez a anuntat joi redeschiderea gradinitelor si a scolilor primare cu incepere de luni, prima etapa a planului sau de ridicare a masurilor luate pentru a lupta impotriva COVID-19, noteaza AFP. Redeschiderea "trebuie sa fie progresiva, prudenta si cu masura", a avertizat premierul portughez, Antonio Costa, care a prezentat intr-o conferinta de presa un dispozitiv de ridicare a restrictiilor in mai multe etape. De luni, se vor redeschide si unele afaceri neesentiale, cum ar fi librariile, saloanele de coafura si bibliotecile. Doua saptamani mai tarziu, va fi randul colegiilor, teraselor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul portughez l-a numit oficial pe actualul secretar general al ONU, Antonio Guterres, pentru un al doilea mandat, transmite dpa. Antonio Guterres isi va indeplini atributiile "cu impartialitate, competenta si capacitate de dialog", a comentat miercuri premierul portughez Antonio Costa pe Twitter.…

- Slovacia va permite redeschiderea graduala a scolilor si gradinitelor incepand de saptamana viitoare, in conditii stricte, a anuntat miercuri guvernul slovac, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. In prima etapa, doar elevii din primele patru clase si din clasele terminale ale unor tipuri de…

- Ministerul Muncii din Portugalia a deschis o ancheta pentru a verifica daca 126 de functionari din cadrul Institutului de Securitate Sociala din cartierul Setubal (sudul Lisabonei) s-ar fi vaccinat dupa ce au fost inclusi pe o lista cu angajati ai caminelor de batrani si ai

- Portugalia a decis sa inchida școlile timp de 15 zile din cauza pandemiei de coronavirus, a transmis RTP. "Precauția ne cere sa intrerupem intreaga activitate a școlilor pentru urmatoarele 15 zile", a declarant prim-ministrului Antonio Costa, transmite gazeta.ru De asemenea, nu vor funcționa nici universitațile.…

- Portugalia a inregistrat miercuri un nou record zilnic atat in privinta numarului de decese cat si a celor de contaminari cu COVID-19, acesta din urma crescand cu aproape 50%. Tulpina britanica a virusului continua sa se raspandeasca, informeaza AFP. Numarul de cazuri noi a crescut miercuri la 14,647…

- Scolile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school din Bulgaria s-au redeschis dupa o luna ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa. „Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din clasele I-IV ar trebui sa participe la lectii in…

- In Bulgaria s-au redeschis școlile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school, dupa o luna, ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa. „Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din clasele I-IV ar trebui sa participe la lectii…

- "Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din clasele I-IV ar trebui sa participe la lectii in scoli", a declarat luni ministrul educatiei Krasimir Valcev in timpul unei vizite la o scoala primara din capitala Sofia. Scoala este cel mai bun mediu, a subliniat el. In functie de evolutia situatiei,…