Coronavirus. Google a creat un Doodle nou in semn de recunoastere a lui Ignaz Semmelweis si a spalarii mainilor (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranta ai auzit despre Coronavirus, cu exceptia faptului daca te-ai ascuns sub o piatra si ai avut urechile acoperite. Daca privim cautarile in Google pentru “coronavirus” exista peste 4 bilioane de rezultate, in comparatie cu “raceala” care are mai putin de 0,5 bilioane…

- Romania trebuia sa joace intre 20-22 martie, la Podgorica, cu Thailanda, Norvegia și Muntenegru. „Tricolorele” au fost trimise acasa din cantonament, iar IHF a anunțat ca turneele preolimpice la fete și baieți vor avea loc in luna iunie. Turneele preolimpice feminine, care trebuiau sa se dispute in…

- A fost revolta in cartierul buzoian Simileasca, dupa ce localnicii au auzit ca in apropiere ar urma sa fie amenajat un loc de izolare pentru pacienții infectați cu noul coronavirus. Isteria a fost alimentata de zvonul ca intr-un modul din apropierea caselor a fost izolat deja un bolnav. Cateva zeci…

- Ministrul sarb al Sanatații, Zlatibor Locar, a confirmat astazi primul caz al noului coronavirus din țara, fiind vorba despre un barbat de 43 de ani, care se simte bine, dar ramane in carantina intr-un centru medical. Acesta este un cetațean al orașului Subotica, situat la 190 de kilometri nord de Belgrad,…

- Cele mai frecvente 10 intrebari adresate de publicul englez pe Google despre virusul Covid-19 au fost dezvaluite de un purtator de cuvant al motorului de cautare, raspunsurile fiind oferite de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Serviciul Public de Sanatate (NHS) din

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, Romaniei și altor șapte state membre scrisori despre activarea procedurii de infringement, din cauza faptului ca țarile nu au notificat nicio masura pentru aplicarea directivei europene privind combaterea spalarii banilor, anunța MEDIAFAX.Alte state…

- Gigantul Baidu (varianta chinezasca a Google) a lansat “harta epidemiei”, un fel de harta in care apar, in timp real, pacienții suspecți dar și cei confirmați ca fiind infestați cu noul coronavirus, scrie Businessinsider.comConform site-ului chinezesc de știri din zona tehnologiei, Abacus, cei de la…

- Europa de Est este noua frontiera pentru firmele private de sanatate, iar companiile de asigurari si start-up-urile din tehnologie se grabesc sa fure startul prin obtinerea de date privind sanatatea cetatenilor din regiune, transmite agentia Reuters, potrivit Agerpres. Un numar din ce in ce mai mare…