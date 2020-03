Coronavirus: Giganţii internetului fac front comun împotriva dezinformării Mai multe mari platforme de internet au decis sa-si uneasca eforturile pentru a combate dezinformarea online legata de pandemia de coronavirus si pentru a promova 'continuturi fiabile' despre aceasta criza, transmite AFP.



Intr-un comunicat comun publicat luni seara, Facebook, Google, Twitter, Microsoft si Reddit, precum si YouTube (proprietate a Google) si LinkedIn (proprietate a Microsoft) au dat asigurari ca 'lucreaza impreuna in mod strans la raspunsul adus la COVID-19.'



Cele mai importante companii din online au emis o declaratie comuna prin care isi iau angajamentul de a lupta impotriva fraudei si a dezinformarilor pe tema noului coronavirus. Intr-o declaratie comuna, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter si YouTube promit ca vor face tot…

