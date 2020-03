Stiri pe aceeasi tema

- Opt organizatii de ajutor umanitar au facut apel miercuri la un armistitiu imediat in nord-vestul Siriei, unde confruntarile au dus la stramutarea a sute de mii de persoane in doua luni, relateaza AFP. Sustinut de aviatia rusa, regimul sirian desfasoara de mai multe saptamani o ofensiva impotriva rebelilor…

- Armata israeliana a anuntat miercuri seara ca isi va consolida prezenta in Cisiordania si in apropiere de Fasia Gaza cu ''trupe de lupta'', la o zi dupa anuntarea proiectului american pentru Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Dupa o evaluare a situatiei, s-a decis consolidarea…

- Armata israeliana a comunicat marti ca si-a intarit prezenta in Valea Iordanului, zona strategica din Cisiordania ocupata, un anunt ce survine cu putin timp inaintea prezentarii planului de pace american pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP. 'In urma unei evaluari a situatiei de…

- Columbia a cerut miercuri Cubei extradarea lui Nicolas Rodriguez, conducatorul gherilei Armata de Eliberare Nationala (ELN), gasit vinovat de rapire si pe numele caruia a fost emis un mandat international de arestare, transmite AFP. Un inalt responsabil columbian, Miguel Ceballos, a declarat ca Bogota…

- Un armistitiu a intrat in vigoare in regiunea Idleb, o provincie dominata de rebeli si jihadisti in nord-vestul Siriei, conform unui acord ruso-turc, a anuntat armata rusa, relateaza AFP potrivit news.ro”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord…

- Mii de militari americani sunt desfașurați in Orientul Mijlociu, dupa creșterea tensiunilor in regiune, ca urmare a asasinarii generalului iranian Qassem Soleimani, scrie Reuters, care a urmarit plecarea spre zona fierbinte a Diviziei 82 Aeropurtate. ”Mergem la razboi, frate”, spune un militar american…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut o conferința de presa la scurt timp dupa uciderea, intr-un atac cu drona in apropiere de aeroportul din Baghdad, a comandatului iranian Qasem Soleimani. SUA vor trimite mai multe trupe in Orientul Mijlociu, in condițiile in care tensiunile au escaladat…