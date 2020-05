Germania vizeaza un buget de ajutor strain de peste 4 miliarde de euro pentru a contribui la combaterea pandemiei de COVID-19 pe plan global, transmite marti dpa.



Cu acesti bani, Ministerul federal al cooperarii economice si dezvoltarii intentioneaza sa contribuie la combaterea foametei, stabilizarea regiunilor in criza si imbunatatirea capacitatii medicale a tarilor in curs de dezvoltare.



"Vom invinge coronavirusul pe plan global sau nu-l vom invinge deloc", a subliniat ministrul dezvoltarii, Gerd Mueller.



Ministerul pe care il conduce are nevoie de 4,3 miliarde…