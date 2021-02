Coronavirus: Germania va introduce controale mai stricte la graniţa cu Franţa Germania va aplica de marti restrictii mai severe la trecerea frontierei catre departamentul francez Moselle, adaugat duminica pe lista celor unde Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor a consemnat aparitia unor "zone cu versiune (de coronavirus - n. red.) ingrijoratoare", transmite dpa. Intrarea in Germania din zonele respective este interzisa, cu cateva exceptii, cum ar fi soferii de camioane si unii lucratori esentiali. Autoritatile germane au clasificat ca zone de risc 15 alte tari si regiuni, printre care Cehia si Tirolul austriac. Masurile au produs luna aceasta cozi lungi pe soselele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

