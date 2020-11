Guvernul german a anuntat vineri ca va extinde ajutoarele acordate librariilor si editurilor, in cadrul unui program de sustinere a sectorului cultural, astfel incat acesta sa se poata adapta la noua realitate impusa de pandemia de coronavirus, relateaza EFE. Dupa o prima evaluare a programului de sprijin lansat in septembrie si avand in vedere ca intregul sector sufera impactul pandemiei, guvernul a decis "sa extinda considerabil" limita pentru a putea opta la ajutoare pentru cei care au avut o cifra de afaceri in 2019 cuprinsa intre 2 milioane si 10 milioane de euro. Astfel ajutoarele vor putea…