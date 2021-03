Coronavirus: Germania suspendă vaccinările cu serul AstraZeneca-Oxford Germania a suspendat utilizarea vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania britanico-suedeza AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford, "cu titlu preventiv", dupa semnalarea unor efecte secundare, a anuntat luni ministrul german al Sanatatii, citat de AFP si DPA.



Specialistii de la Institutul medical Paul-Ehrlich, care consiliaza guvernul de la Berlin, "considera ca alte examene sunt necesare", dupa cazurile de cheaguri sangvine raportate la cateva persoane vaccinate in Europa, a precizat un purtator de cuvant al ministrului german al Sanatatii, in contextul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

