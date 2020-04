Coronavirus: Germania solicită relaxarea normelor poloneze pentru lucrătorii transfrontalieri Un oficial guvernamental german a cerut relaxarea restrictiilor de calatorie impuse de Polonia, intr-o scrisoare facuta publica la o zi dupa o demonstratie a sute de lucratori transfrontalieri impiedicati mearga zilnic la locul lor de munca, informeaza AFP.



Cele doua tari au impus o carantina de 14 zile oricarei persoane care traverseaza frontiera, dar Germania a relaxat aceasta regula pentru lucratorii transfrontalieri. Polonia nu a luat pana acum o masura similara.



In scrisoarea citata sambata de presa, coordonatorul cooperarii cu Polonia din cadrul guvernului german,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

