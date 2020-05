Coronavirus: Germania se pregăteşte să relaxeze restricţiile, dar va păstra vigilenţa Guvernul federal german intentioneaza sa relaxeze restrictiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus, dar va mentine vigilenta pentru situatia in care se vor inregistra noi cresteri ale cazurilor de contagiune, conform proiectului de decizie ce va fi discutat miercuri dupa-amiaza de cancelarul federal Angela Merkel cu sefii celor 16 landuri, prin teleconferinta, transmite DPA.



Potrivit proiectului consultat de agentia germana de presa, se asteapta ca in cursul reuniunii sa se convina asupra unei relaxari generale a restrictiilor.



Astfel, guvernul federal sprijina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul federal german intentioneaza sa relaxeze restrictiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus, dar va mentine vigilenta pentru situatia in care se vor inregistra noi cresteri ale cazurilor de contagiune, conform proiectului de decizie ce va fi discutat miercuri dupa-amiaza de cancelarul…

- Guvernul federal german intentioneaza sa relaxeze restrictiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus, dar va mentine vigilenta pentru situatia in care se vor inregistra noi cresteri ale cazurilor de contagiune, conform proiectului de decizie ce va fi discutat miercuri

- Guvernul federal si landurile germane au convent miercuri prelungirea masurilor de distantare sociala pana la data de 3 mai, transmit dpa si AFP. In urma unei videoconferinte cu premierii celor 16 landuri, cancelarul Angela Merkel a anuntat ca magazinele cu o suprafata de sub 800 mp vor…

- Guvernul german a decis sa vina in ajutorul producatorilor de bere, in contextul pandemiei de coronavirus, oferindu-le posibilitatea sa amane plata taxei anuale pe bere, informeaza DPA."Pentru a imbunatati lichiditatea producatorilor de bere in situatia dificila actuala si a proteja locurile…

- Austria ar putea deveni una dintre primele tari din regiune care slabesc restrictiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19. Guvernul analizeaza ultimele date pentru a vedea daca s-ar putea relua activitatile publice, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax.Guvernul condus de Sebastian Kurz va…

- Exista semne ca ritmul de raspandire a coronavirusului incetineste usor in Germania si ultimele date dau "putina speranta", dar este prea deveme pentru a relaxa restrictiile impuse in vederea limitarii epidemiei, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs inregistrat.

- Restrictiile privind contactele sociale vor ramane in vigoare in Germania pana cel putin la 19 aprilie, au convenit miercuri cancelarul Angela Merkel si premierii celor 16 landuri. Cetatenii trebuie "sa reduca orice contact cu alte persoane, cu exceptia membrilor aceleiasi gospodarii, pana la un minim…

- Discreta in ultimul timp, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost nevoita sa iasa din nou in fata si sa gestioneze dosarul Covid-19. Dupa criza financiara si apoi cea a migrantilor, aceasta este a treia sa provocare majora de cand conduce ce mai mare economie a Europei. Guvernul condus de ea a adoptat…