- Comisia Europeana a decis Astazi sa creeze o rezerva strategica rescEU de echipamente medicale, cum ar fi ventilatoarele si mastile de protectie, pentru a ajuta tarile UE in contextul pandemiei de COVID-19.

- Comisia a introdus o cerința ca exporturile de echipamente individuale de protecție in afara Europei sa aiba loc numai daca sunt autorizate de statele membre, pentru a proteja disponibilitatea stocurilor unor astfel de echipamente pe piața unica a UE, anunța MEDIAFAX.Masura a fost adoptata…

- Masuri cu privire la frontierele externe ale Uniunii Europene vor fi luate in cateva ore, potrivit unui acord la care au ajuns luni presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si presedintii Consiliului European si Comisiei Europene, Charles Michel si Ursula von der Leyen,…

- Comisia Europeana va anunta vineri un set de masuri care vor permite guvernelor statelor membre sa sustina sectoarele economice afectate de criza coronavirusului, au declarat pentru Reuters mai multi oficiali europeni, potrivit Agerpres. Prin aceste masuri se va da unda verde cheltuielilor, care vor…

- Premierul interimar Ludovic Orban a dat detalii, de la sediul MAI, despre stocurile de echipamente din spitale."Ceea ce a parut in privința maștilor, a aparut o interdicție de export din Germania. Am vorbit și vor fi livrate in trei tranșe. Combinezoanele vor veni din Serbia, la fel și in…

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca saptamana viitoare vor intra in tara "primele milioane de masti" medicale de protectie, din state precum Turcia, Germania si Austria."Ministerul Economiei si companiile din coordonarea ministerului se implica in gasirea de solutii. Toti…

- Comisia Europeana a precizat, luni, ca UE a acordat ajutor financiar pentru repatrierea celor 447 de europeni care au decolat in weekend din Wuhan catre Franța și Germania. Totodata, UE a transmis Chinei 12 tone de echipament de protecție impotriva coronavirus.„Costurile aferente primelor…

- Germania a sfidat razboiul comercial al lui Trump. Cea mai mare economie a UE a terminat anul cu cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global Germania a inregistrat si in 2019 cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global, in pofida escaladarii tensiunilor comerciale, o estimare…