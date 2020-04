Guvernul federal si landurile germane au convent miercuri prelungirea masurilor de distantare sociala pana la data de 3 mai, transmit dpa si AFP.



In urma unei videoconferinte cu premierii celor 16 landuri, cancelarul Angela Merkel a anuntat ca magazinele cu o suprafata de sub 800 mp vor putea fi redeschise incepand de luni, iar scolile se vor deschide treptat din 4 mai, daca epidemia de COVID-19 va ramane sub control.



In schimb, marile adunari publice, precum competitiile sportive sau concertele, vor ramane interzise cel putin pana la 31 august, potrivit unui document…