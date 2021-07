Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu intentioneaza sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, care mizeaza in continuare pe „bunavointa” pacientilor si „publicitatea” in favoarea vaccinurilor. In Franța, Emmanuel Macron a vorbit despre „abordarea vaccinarii obligatorii…

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara. Vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 va incepe in caminele de batrani, a declarat…

- Germania dorește ca turiștii britanici sa nu poata calatori in Uniunea Europeana indiferent daca au primit sau nu un vaccin anti-Covid-19, de teama variantei Delta a coronavirusului care este covarșitor de raspandita și majoritara in Marea Britanie. Cancelarul german Angela Merkel, care urmeaza sa se…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca ar vrea ca și celelalte state europene sa impuna, la fel ca Germania, carantina pentru cetațenii care vin din țari cu rate mari de incidența a variantei Delta a coronavirusului, cum este Marea Britanie, scrie digi24.ro.

- Ministrul Sanatatii despre vaccinarea copiilor impotriva COVID: pentru ca asa le putem permite acestora sa intre in contact mai usor cu persoanele adulte Ministrul Sanatatii despre vaccinarea copiilor impotriva COVID: pentru ca asa le putem permite acestora sa intre in contact mai usor cu persoanele…