Coronavirus: Germania înăspreşte restricţiile (Merkel) Germania va introduce noi masuri mai restrictive pentru a incerca sa lupte impotriva unei resurgente a pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri seara cancelarul Angela Merkel la finalul unei reuniuni cu responsabilii celor 16 landuri federale, noteaza AFP. Numarul participantilor la evenimente private va fi limitat de exemplu in regiunile care inregistreaza peste 35 de noi contaminari la 100.000 de locuitori in sapte zile. In aceste regiuni, portul mastii va fi obligatoriu peste tot unde oamenii sunt apropiati unii de ceilalti mai mult timp. Adunarile vor fi limitate la 25 de persoane in institutiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

