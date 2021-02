Germania a inasprit miercuri recomandarile sale privind deplasarile in China, avertizand ca inclusiv persoanele vindecate de COVID-19 risca sa fie plasate acolo in izolare timp de mai multe saptamani si supuse unor "teste medicale invazive", informeaza AFP. "Am intarit recomandarile noastre pentru calatori, descurajandu-i sa plece in Republica Populara Chineza", in special "din cauza noilor reguli de carantina", a declarat o purtatoare de cuvant a Ministerului Afacerilor Externe german. Pe site-ul sau, ministerul atentioneaza ca "persoanele vindecate de COVID-19 vor fi imediat plasate in carantina…