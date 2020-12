Coronavirus: Germania, în măsură să continue să deblocheze "sume importante" în 2021 (Merkel) Germania va fi in masura sa continue sa deblocheze "sume importante" in 2021 pentru a face fata consecintelor economice si sociale ale pandemiei de COVID-19, a dat asigurari sambata Angela Merkel, relateaza AFP. "Am fost in masura sa alocam sume importante in 2020 si putem sa o facem si in 2021, pentru ca ne-am gestionat bine finantele in ultimii ani", a declarat cancelarul german in podcastul sau saptamanal. Parlamentul german urmeaza sa voteze saptamana viitoare bugetul federal. Cancelarul, la putere de 15 ani, releva in special ca Germania este tara cea mai putin indatorata din G7. Aceste ajutoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

