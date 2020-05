Stiri pe aceeasi tema

- Protestele muncitorilor sezonieri romani de la fermele și abatoarele din Germania impotriva condițiilor de munca și cazare vor duce la schimbarea legislației muncii in aceasta țara, a anunțat ambasadorul roman de la Berlin, Emil Hurezeanu.„Criza coronavirus a pus reflectorul pe o situație…

- Germania ridica intredicțiile de la granițe, impuse pentru impiedicarea raspandirii pandemiei de coronavirus, pentru ca muncitorii din agricultura est-europeni, sa se intoarca la munca. Ulterior, Germania a ajuns la concluzia ca nu poate suplini lipsa muncitorilor straini care lucreaza la recoltarea…

- Fostul jurnalist Emil Hurezeanu crede ca Uniunea Europeana nu se afla in cea mai mare criza a sa in timpul pandemiei de coronavirus, ci este pandita de pericole mai mari. Unul dintre acestea este legat de criza societala, in care, sute de mii de romani din Germania ar putea fi nevoiți sa se intoarca…