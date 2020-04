Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, a cerut luni landurilor federale sa nu ridice prea brusc restrictiile pentru combaterea coronavirusului, pentru a evita extinderea epidemiei, care i-ar putea obliga ulterior sa revina asupra deciziilor, transmite Reuters. Conform sistemului politic descentralizat…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Comisia Europeana va prezenta pe 6 mai un proiect privind un nou buget multianual, care va include un plan de finantare a relansarii economice dupa criza pandemiei, a declarat la summit Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, potrivit unor surse citate de site-ul…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus in Germania a crescut la 148.046 si 5.094 de morti, a anuntat joi Institutul de boli infectioase Robert Koch. Este vorba despre 2.352 de contaminari noi - un bilant zilnic in crestere a treia zii consecutiv - si despre 215 decese noi in 24 de ore,…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierii celor 16 landuri asteapta luni recomandari de la Academia nationala de stiinte privind o eventuala relaxare a masurilor de distantare sociala impuse in legatura cu pandemia cu noul coronavirus, care a infectat in Germania 123.016 persoane, potrivit bilantului…

- Seful de cabinet al cancelarului german Angela Merkel a afirmat luni, intr-o interventie televizata, ca nu crede ca sefa guvernului si-a schimbat intentia de a nu candida pentru un al cincilea mandat, dupa ce cotidianul Bild a ridicat saptamana trecuta intrebarea cu privire la aceasta posibilitate,…

- Germania si Franta monitorizeaza indeaproape raspandirea coronavirusului, a declarat luni ministrul german de Finante Olaf Scholz, dupa discutii avute cu omologul sa francez Bruno Le Maire, adaugand ca Berlinul si Parisul sunt pregatite sa ia masuri decsive daca va fi necesar, transmite Reuters.

- Uniunea Crestin Democrata germana (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, isi va desemna noul lider intr-o conferinta extraordinara ce va avea loc pe 25 aprilie, la Berlin, transmit dpa si Reuters, citand surse din cadrul formatiunii. Decizia a fost luata de comitetul executiv al CDU si mai trebuie…

- Alegatorii din orasul german Hamburg i-au penalizat duminica pe conservatorii cancelarului Angela Merkel, impingandu-i pe locul al treilea in primul test electoral de cand lidera CDU Annegret Kramp-Karrenbauer a anuntat ca nu mai doreste sa o succeada pe Merkel, transmite Reuters, potrivit news.ro.Sondajele…