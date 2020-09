Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii germani care doresc sa calatoreasca in Lituania vor trebui sa stea in carantina pentru 14 zile la sosirea in tara baltica, potrivit unei noi liste anuntate vineri de Ministerul Sanatatii lituanian, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Fostul senator Gigi Chiru, cercetat…

- Finlanda a anuntat miercuri ca va reintroduce restrictii de calatorie pentru tari care in ultimele luni au fost considerate destinatii sigure, printre care alte state nordice si Germania, in vederea limitarii raspandirii COVID-19, transmite Reuters. Calatoriile dinspre Islanda, Grecia,…

- Din cauza intensificarii epidemiei de coronavirus, Norvegia a adaugat noi tari pe lista celor pentru care este obligatorie carantina la sosirea pe teritoriul norvegian, a anuntat miercuri guvernul de la Oslo. Sefa executivului, Erna Solberg, le-a recomandat inca o data concetatenilor sai sa evite…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat luni o hotarare prin care s-a decis eliminarea Spaniei de pe lista tarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania. „Avand in vedere situatia complexa generata de evolutia cazurilor noi de imbolnavire…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile informeaza ca a fost actualizata lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, state din care toate persoanele care sosesc in Romania trebuie sa intre intr o perioada de carantina de 14 zile.Lista intra in vigoare de la data de 27.07.2020…

- List țarilor membre U.E și ale Spațiului Economic European și a listei țarilor terțe pentru care nu se aplica recomandarea de instituire a masurii de izolare/carantina asupra persoanelor care sosesc din acestea in Romania a fost acutalizata

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra. Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite, au declarat…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista tarilor din zona verde de coronavirus. Ea a intrat in vigoare in noaptea de luni spre marti, la ora 0,00. Persoanele asimptomatice care vin in Romania din statele din zona verde sunt exceptate de la masura carantinarii. Lista intrata in…