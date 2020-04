Coronavirus: Germania a repatriat circa 225.000 de cetăţeni blocaţi în alte ţări Circa 225.000 de cetateni germani blocati peste hotare ca urmare a restrictiile impuse asupra calatoriilor internationale din cauza pandemiei de coronavirus au fost adusi acasa dupa ce Berlinul a inceput operatiunile de repatriere, a anuntat miercuri Ministerul de Externe german, potrivit agentiei de presa dpa.



Cea mai mare operatiune de acest fel din istoria Germaniei a inceput cu patru saptamani in urma si ar urma sa se incheie in urmatoarele cateva zile, potrivit ministerului.



Ambasadele vor continua sa se ocupe de cazurile individuale, adauga acesta.



Majoritatea

Sursa articol si foto: agerpres.ro

